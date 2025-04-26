Siirt'te sobadan çıkan kıvılcımlar evi küle çevirdi

Edilen bilgilere göre, ilçenin Kayabağlar beldesinde İ.P.'ye ait olduğu belirlenen evde sobadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangın sırasında evde yalnızca çocukların bulunduğu, annenin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi. Çocuklar can havliyle kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır