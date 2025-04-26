HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Siirt'te sobadan çıkan kıvılcımlar evi küle çevirdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu çocuklar kendilerini dışarı attı, ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Siirt'te sobadan çıkan kıvılcımlar evi küle çevirdi

Edilen bilgilere göre, ilçenin Kayabağlar beldesinde İ.P.'ye ait olduğu belirlenen evde sobadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangın sırasında evde yalnızca çocukların bulunduğu, annenin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi. Çocuklar can havliyle kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Umman'da kritik görüşme! İran ile ABD arasındaki üçüncü tur görüşmeleri sona erdiUmman'da kritik görüşme! İran ile ABD arasındaki üçüncü tur görüşmeleri sona erdi
Bolu’da kümese girmeye çalışan ayı kameradaBolu’da kümese girmeye çalışan ayı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

İran’da limanda şiddetli patlama: 500’den fazla yaralı var…

İran’da limanda şiddetli patlama: 500’den fazla yaralı var…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.