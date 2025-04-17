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Siirt'te tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Siirt'te 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt'te tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Edinilen bilgilere göre olay merkez Barış Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın çatı katında ekmek pişirmek amacıyla tandırda kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar, binanın bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, tekstil atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Siirt
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