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Siirt'te trafik denetimi: 20 motosiklet yediemine çekildi, 60 araca ceza kesildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetimler artırıldı. Uygulamada çok sayıda araç ve motosiklet kontrol edildi.

Siirt'te trafik denetimi: 20 motosiklet yediemine çekildi, 60 araca ceza kesildi

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamalarında özellikle plakasız ve çevreye rahatsızlık verdiği değerlendirilen motosikletler üzerinde duruldu.

Siirt te trafik denetimi: 20 motosiklet yediemine çekildi, 60 araca ceza kesildi 1

SİİRT'TE TRAFİK DENETİMİ

Gün boyu süren denetimlerde yaklaşık 20 motosiklet yediemine çekilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 60’a yakın araca idari para cezası uygulandı. İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulması konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Siirt te trafik denetimi: 20 motosiklet yediemine çekildi, 60 araca ceza kesildi 2

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Vatandaşlar ise emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların trafik güvenliği ve kamu huzuruna katkı sunduğunu ifade etti.

Yetkililer, yaz dönemi boyunca benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Kurtalan trafik
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