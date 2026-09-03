Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, kent merkezindeki valilik ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile bir transit araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan A.K. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır