HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt Üniversitesi bölüm başkanı Semih Serkant Aktuğ ölü bulundu

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde görev yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ (50), yerleşke içinde bulunan evinde ölü bulundu.

Siirt Üniversitesi bölüm başkanı Semih Serkant Aktuğ ölü bulundu

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Semih Serkan Aktuğ'a ulaşılamaması üzerine durum üniversite yetkililerine bildirildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç yardımıyla dairenin bulunduğu kata çıkıp içeri girdi.

Polis ekipleriyle birlikte yapılan kontrolde, Aktuğ'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış planını ele aldılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli temasBarış planını ele aldılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli temas
İşte Kuzey Kore'nin akıllı telefonlarıİşte Kuzey Kore'nin akıllı telefonları

Anahtar Kelimeler:
Siirt Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.