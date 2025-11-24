HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt’te 385 iş yeri denetlendi, 5 iş yerine cezai işlem uygulandı

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 385 iş yerine denetleyerek 5’ine cezai işlem uyguladı.

Siirt’te 385 iş yeri denetlendi, 5 iş yerine cezai işlem uygulandı

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent estetiğini korumak, yaya güvenliğini sağlamak ve halkın kamu alanlarından sorunsuz faydalanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Ekiplerin, 385 iş yerini denetleyip uyarı verirken, kurallara uymayan 5 iş yerine 9 bin 369 lira idari yaptırım uyguladığı, vatandaşlardan gelen 90 şikayetin değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Denetimler kapsamında okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarılmış, mevzuata aykırı uygulamalara yaptırım uygulanmıştır. Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, kent estetiğini, kamu düzenini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi.

Siirt’te 385 iş yeri denetlendi, 5 iş yerine cezai işlem uygulandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayasofya’da bilim kurulu kararıyla tadilatlar devam ediyorAyasofya’da bilim kurulu kararıyla tadilatlar devam ediyor
50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.