HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Siirt’te yoğun atık birikimi nedeniyle "çöp ev" olarak değerlendirilen iki katlı ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi’nde bulunan eve gitti.

Siirt’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Siirt’te yoğun atık birikimi nedeniyle "çöp ev" olarak değerlendirilen iki katlı ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi’nde bulunan eve gitti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Atıkların tahliye edilmesinin ardından evde gerekli temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. Çalışmayla birlikte oluşan kötü görüntünün ortadan kaldırılması ve çevrede oluşabilecek hijyen risklerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Belediye ekiplerinin, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler doğrultusunda kent genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Siirt’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı 1

Siirt’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı 2

Siirt’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı 3

Siirt’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Husiler'den balistik füzeyle saldırıHusiler'den balistik füzeyle saldırı
Tunceli'de silahlı kavga! 3 yaralıTunceli'de silahlı kavga! 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.