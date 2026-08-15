Siirt’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Siirt’te yoğun atık birikimi nedeniyle "çöp ev" olarak değerlendirilen iki katlı ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi’nde bulunan eve gitti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Atıkların tahliye edilmesinin ardından evde gerekli temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. Çalışmayla birlikte oluşan kötü görüntünün ortadan kaldırılması ve çevrede oluşabilecek hijyen risklerinin önüne geçilmesi amaçlandı.
Belediye ekiplerinin, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler doğrultusunda kent genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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