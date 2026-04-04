Siirt’te çiftçilerden zorlu mesai: Gübreleme eski usulle yapıldı

Siirt'te bu yıl etkili olan yoğun yağışlar, tarım arazilerini çamurla kapladı.

Siirt’te bu yıl etkili olan yoğun yağışlar, tarım arazilerini çamurla kapladı. Tarlalara traktörle giremeyen çiftçiler, gübreleme işlemini eski yöntemlerle yapmak zorunda kaldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde çiftçiler, bellerine bağladıkları çuvallara doldurdukları gübreyi elleriyle alarak tarlaya serpti. Oldukça zahmetli ve emek isteyen bu yöntemle araziler ekime hazır hale getirildi. Modern tarım araçlarının kullanılamadığı şartlarda eski usullere döndüklerini belirten çiftçiler, yoğun yağışların işlerini zorlaştırdığını ifade ettiler. Ürün kaybı yaşamamak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren üreticiler, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Bölgede yağışların devam etmesi halinde tarımsal faaliyetlerin daha da aksayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

