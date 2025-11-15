HABER

Siirt’te hayvan kazalarının önlenmesi için sürüye "reflektif bant" takıldı

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı, hayvana çarpma kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik sürüye "reflektif bant" taktı.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği koordinesinde, Trafik Jandarması Timleri tarafından il genelinde küçükbaş hayvan hareketliliğinin mevsimsel olarak artması nedeniyle hayvana çarpma sonucu meydana gelebilecek yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen faaliyet kapsamında, özellikle yolların yakınında otlatılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların görünürlüğünü artırmak amacıyla hayvanların kulak küpelerine reflektif şerit bant uygulandı. Bu sayede sürücülerin gece ve düşük görüş şartlarında hayvanları daha kolay fark etmesi ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik güvenliği konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Kaynak: İHA

