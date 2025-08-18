HABER

Siirt’te kaldırım işgal eden 2 iş yerine kapatma cezası verildi

Siirt’te zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 290 iş yeri kontrol edilerek, kaldırım işgal eden 2 iş yerine kapatma cezası verildi.

Siirt’te kaldırım işgal eden 2 iş yerine kapatma cezası verildi

Kaldırım işgali yaptığı tespit edilen Batı Mahallesi’ndeki çay salonu 3 gün, Tınaztepe Mahallesi’ndeki çay salonu ise 1 gün süreyle kapatıldı. Denetimlerde ayrıca 135 iş yerine uyarı verildi, 9 işletmeye toplam 12 bin 654 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın güvenli yaya ulaşımının sağlanması amacıyla kaldırım işgallerine kesinlikle taviz verilmeyecektir. Olumsuzlukları ve kurallara uymayan işletmeleri 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği belirtildi" denildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

