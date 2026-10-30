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Siirt’te kömür çuvallarının arasına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kömür çuvallarının arasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Siirt’te kömür çuvallarının arasına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kömür çuvallarının arasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yürütülen teknik ve analitik takip neticesinde, V.Z. isimli şüphelinin yönetimindeki araçta kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından durdurulan araçta, çay ve tütün tespit köpeği Izgın’ın da katılımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Aramada, kömür çuvallarının arasına ustalıkla gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin 250 paket kaçak sigara bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kaçak sigaralara ve olayda kullanılan araca el konulurken, şüpheli V.Z. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Siirt’te kömür çuvallarının arasına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi 1

Siirt’te kömür çuvallarının arasına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi 2

Siirt’te kömür çuvallarının arasına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Siirt
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