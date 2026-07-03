Siirt’te sağlıkçılar devrilen ambulansta kazayı yara atmadan atlattı

Siirt’in Pervari ilçesinde hasta naklinin ardından istasyona dönen ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sağlıkçılar, kazayı yara alamadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Kilis köyü mevkisinde hasta naklini tamamladıktan sonra istasyona dönüş yapan ve içinde sürücüyle birlikte 3 sağlık personelinin bulunduğu ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan personelin sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA