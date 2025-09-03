HABER

Şikayetiyle CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmıştı! Özlem Erkan, İmamoğlu ve Çelik'le fotoğraf çektirip saha çalışmalarına katılmış... "Yaptığın siyaset değil, rezil bir omurgasızlıktır"

CHP'de gündem İstanbul İl Başkanlığı! Özgür Çelik dün görevden alındı ve yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Bu olay ise CHP üyesi olan Özlem Erkan'ın şikayet dilekçesiyle başladı. Erkan'la ilgili olarak çok dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Erkan'ın, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik ile fotoğraf çektirdiği, Çelik'in saha çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. CHP'li Deniz Uykan Erkan için ise "Bu yaptığın siyaset değil, rezil bir omurgasızlıktır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i görevden aldı ve yerine kayyum olarak; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyetini atadı. Karar CHP tarafından tepkiyle karşılandı.

HER ŞEY CHP'Lİ ÖZLEM ERKAN'IN DİLEKÇESİYLE BAŞLADI

Tartışmalara konu olan karara ise CHP üyesi Özlem Erkan'ın 14 Ağustos'ta verdiği şikayet dilekçesi neden oldu. Özlem Erkan ile ilgili medyaya ve sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, Erkan hala CHP üyesi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKINLIĞIYLA BİLİNEN SALICI'NIN LİSTESİNDEYDİ

Öte yandan Erkan şikayet dilekçesini vermeden önce 6 Nisan 2025'te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeliğine, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın 'Denge ve Dayanışma Listesi'nde 133. sıradan aday olmuştu.

İMAMOĞLU VE ÇELİK'LE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ, ÇELİK'İN SAHA ÇALIŞMALARINDA BULUNMUŞ

Erkan'ın şikayet dilekçesi süreci bu noktaya getirirken, Erkan için dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erkan'ın, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik ile çekilmiş olan fotoğrafına yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"SEN DE İL DELEGESİYDİN OY VERDİN, SONRA GİTTİN İĞRENÇ İFTİRALARLA BUNCA SEÇİLMİŞ İNSANIN HAKKINA GİRDİN"

"Özlem Erkan seni çok iyi tanırım. Omurgasız siyasetin yaşayan en iğrenç örneklerinden birisin. Sen de İl Delegesiydin. Oy verdin. Sonra gittin, iğrenç iftiralarla bunca seçilmiş insanın hakkına girdin.

"BENİM İRADEMİ YOK SAYMAYA KALKIYORSUN"

Benim irademi yok saymaya kalkıyorsun! Ama... CHP İstanbul İl Kongresi 8 Ekim 2023’teydi. İl Kongresinden günler sonra bu fotoğraflar benim telefonumdan çekildi: biri 16 Ekim 2023, diğeri ise asılsız iftiralarla suçladığın İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında saha çalışması.

"BU YAPTIĞIN SİYASET DEĞİL, REZİL BİR OMURGASIZLIKTIR"

Bu yaptığın siyaset değil, rezil bir omurgasızlıktır. Bu sadece siyasetin değil, düpedüz karakter yoksunluğunun kanıtıdır. Bu duruş değil, alçakça omurgasızlıktır. Sana ve kendini zeki sanan AK Parti yansıması hainlere örgüt hakkını helal etmiyor, kukla özlem"

