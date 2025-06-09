Silah çetesi iddianamesinden Survivor Turabi Çamkıran çıktı: ‘Emaneti ben alırım, beni aramıyorlar’

İstanbul, Kağıthane’de bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan silahın yasa dışı yollardan temin edildiğinin tespiti üzerine hazırlanan iddianamede, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran’ın da adı geçti.

Olay, 25 Ağustos 2023’te Kağıthane’de gerçekleştirilen bir operasyon sırasında yaşandı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka bir silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 43 şüpheli hakkında “İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede Turabi Çamkıran’ın, kız arkadaşı T.A.A.’ya ruhsatsız bir tabanca temin ettiği bilgisine yer verildi. Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker’den alındığı belirtildi. Bu süreçte, Çamkıran’ın "temin edici", T.A.A.’nın ise "alıcı" olarak konumlandığı aktarıldı.

Sanık Mevlüt Şeker’in dijital materyallerinde “TURBO TURBO” adıyla kayıtlı kişinin Turabi Çamkıran olduğu tespit edildi. İkili arasındaki mesajlaşmalar da iddianameye girdi.

İddianamede yer alan tutanaklarda Çamıran'ın Şeker'e "Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, Şekerin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Şeker’in, Çamkıran’a “Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi” şeklinde mesaj attığı, Çamkıran’ın ise “Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye” cevabını verdiği kaydedildi.