Silah, dron, telsiz... Hepsi teslim edilecek! Mehmetçik arama yapacak

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu.

MEKANİZMALAR KURULACAK

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirme yapacak. Teknik seviyede atılacak adımların hassasiyetle yürütülmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Terör örgütünün silah depoları tespit edilirken şimdiye kadar teslim olan ve önümüzdeki dönemde teslim olacak teröristlerin ifadelerinden faydalanılacak.

MÜHİMMATLAR TESLİM ALINACAK

Ayrıca, uzun yıllardır süren terörle mücadele operasyonları kapsamında Türk güvenlik birimlerinin bilgisi dahilinde olan sınır ötesindeki silah ve mühimmatlar teslim alınacak. Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanları ilgili birimlere teslim edilecek. Silahların belirlenen yerlere bırakılacağı ve MİT'in sahada tespit yapacağı da ifade ediliyor.

MEHMETÇİK ARAMA YAPACAK

Senelerdir saklanan silah ve mühimmat depolarının bir kısmının örgüt mensuplarınca bilinmiyor ya da unutulmuş olabileceğinden hareketle Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirecek.

10 MADDEDE SİLAHSIZLANMA SÜRECİ

1- Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanlar teslim edilecek.

2- Silahlar belirlenen yerlere bırakılacak, MİT sahada tespit yapacak.

3- Teslim olan teröristlerin ifadeleri ışığında silah depoları tespit edilecek.

4- Mehmetçik bölgede arama tarama yapacak, her taşın altına bakacak, tespit edilen silahlar teslim alınacak.

5- Silah, mühimmat, araç gereç, patlayıcı madde kayıt altına alınacak.

6- Teslim alma görevi yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de polis jandarma teşkilatı yetkisinde olacak.

7- PKK'lı teröristler sınır ötesinde diplomatik misyonlara şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvurabilecek.

8- Teslim olmayan terör örgütü mensupları bireysel ya da şehirlerde organize olarak toplu halde teslim olabilecek.

9- Silahların teslim edildiği ve örgütün kendini tamamen feshettiğinin teyidinin ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar alınacak.

10- Resmi Gazete'de terör örgütünün feshine ilişkin ilanla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek.