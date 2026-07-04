HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Silahla vurup darbederek öldürdüler! Cinayet anı kamerada

İçerik devam ediyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Abdulkadir Ataş'ın (27) silahla vurulup, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydında Ataş'ın, hayatını kaybetmeden önce yerde yaralı halde yatarken dakikalarca darbedildiği yer aldı.

Aydın'daki olay, dün saat 05.45 sıralarında Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdülkadir Ataş ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Abdulkadir Ataş, sol koltuk altından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Silahla vurup darbederek öldürdüler! Cinayet anı kamerada 1

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Ataş'ın vurulduktan sonra yaralı halde yerde yatarken dakikalarca darbedildiği yer aldı.

Silahla vurup darbederek öldürdüler! Cinayet anı kamerada 2

CİNAYET SİLAHI YOL KENARINDA BULUNDU

Olaydan sonra şüphelileri yakalamak için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Bu kapsamda Aydın ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonla Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar, Furkan Bel, A.K., D.İ. ve A.C. gözaltına alındı.

Silahla vurup darbederek öldürdüler! Cinayet anı kamerada 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar ve Furkan Bel, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. A.K., D.İ. ve A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Telefonlara cevap vermeyen yaşlı adam ekipleri harekete geçirdiTelefonlara cevap vermeyen yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi
Cinayet anı kamerada! Tek hamlede öldürdüCinayet anı kamerada! Tek hamlede öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.