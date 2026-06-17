Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü yakınlarında iki grup arasına bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermi A.Ç., isimli şahsa isabet etti.

Vücuduna isabet eden mermiden dolayı yaralanan A.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA