Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da aralarında alacak verecek meselesi olan kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden kuyumcu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz’ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B. geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B., yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz’a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sami Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sami Ayaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlı T.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Gece saatlerinde polis ekiplerince tespit edilen T.B. yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Olayda hayatını kaybeden kuyumcu Sami Ayaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ayaz için Hacı Veyis Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ayaz’ın cenazesi kılınan namazının ardından Üçler Mezarlığında defnedildi.