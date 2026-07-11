HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da aralarında alacak verecek meselesi olan kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden kuyumcu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da aralarında alacak verecek meselesi olan kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden kuyumcu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz’ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B. geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B., yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz’a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sami Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sami Ayaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlı T.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Gece saatlerinde polis ekiplerince tespit edilen T.B. yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Olayda hayatını kaybeden kuyumcu Sami Ayaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ayaz için Hacı Veyis Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ayaz’ın cenazesi kılınan namazının ardından Üçler Mezarlığında defnedildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı 1

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandıDenizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldularİstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldular

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.