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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı! İstanbul Valiliği seçim tarihini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde yolsuzluk soruşturması kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Valiliği, yerine başkan vekili seçilmesi için belediye meclisinin 21 Temmuz Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı! İstanbul Valiliği seçim tarihini duyurdu
Begüm Özkaynak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İçişleri Bakanlığınca görevden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı! İstanbul Valiliği seçim tarihini duyurdu 1

İstanbul Valiliği, Şile’de Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında;

Şile ilçe Belediye Başkanı Özgür KABADAYI; İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Şile ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı! İstanbul Valiliği seçim tarihini duyurdu 2

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Şile İstanbul Valiliği
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