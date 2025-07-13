Şile Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında tutuklama istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı belediye yöneticileri “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA İSTEMİ

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği öğrenildi.

1 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Savcılık, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.