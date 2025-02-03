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  4. Şile'de akıllara durgunluk veren anlar! Motosikletle seyir halindeyken motosiklet taşıdılar... O anlar saniye saniye kaydedildi

Şile'de akıllara durgunluk veren anlar! Motosikletle seyir halindeyken motosiklet taşıdılar... O anlar saniye saniye kaydedildi

03.02.2025 14:24
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.02.2025 14:24
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Şile’de trafiği tehlikeye atan akılalmaz bir yolculuk görüntülendi! İki kişi, bindikleri motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek yola çıktı. Kask bile takmadıkları görülen sürücüler, tehlikeye aldırış etmeden ilerlerken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Videoyu çeken vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık ve kahkaha arasında kaldı.

Şile'de motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, bindikleri motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. O anları kaydeden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında kahkahalarını tutamadı.

VATANDAŞLAR KAHKAHALARINI TUTAMADI

Şile'de motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, bindikleri motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. Kask takmadığı görülen şahısların tehlikeli yolcukları seyir halinde olan başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Videoyu çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısında kahkahalarını tutamadı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Şile motosiklet taşıma
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