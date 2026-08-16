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Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı! 1 kişi aranıyor

İstanbul Şile'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan A.M.(54)’yi arama çalışmaları sürüyor.

Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı! 1 kişi aranıyor

Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4 ü kurtarıldı! 1 kişi aranıyor 1

4 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4 ü kurtarıldı! 1 kişi aranıyor 2

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.’nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şile
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