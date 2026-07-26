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Şile'de denizde kaybolan 28 yaşındaki gençten acı haber!

Şile'de yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan Y.A.'nın (28) cansız bedenine ulaşıldı.

Şile'de denizde kaybolan 28 yaşındaki gençten acı haber!

Alınan bilgiye göre, Ağva'da Çiviağzı plajında ailesiyle denize giren Y.A. (28) bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Y.A'nın bulunması için ekiplerce denizde arama yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Y.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden bugün ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şile deniz
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