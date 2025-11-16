HABER

Şili'de devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Şili'de halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili’de 15 milyondan fazla seçmen, ülkedeki 3 bin 498 merkezde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Ülkede ilk kez oy kullanma uygulamasının zorunlu olduğu bu seçimde, oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Seçimlerde Şili’nin yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 155 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 25 sandalyeli Senato'nun üyeleri belirlenecek.

Kamuoyu araştırmalarına göre, seçimin ilk turunda yarışan 8 adaydan hiçbirinin devlet başkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşması beklenmiyor.

Anketlerde iktidar partisi ittifakının adayı Jeannette Jara ortalama yüzde 30 oy ile öne çıkarken, sağ ve aşırı sağ adaylardan Jose Antonio Kast, Johannes Kaiser ve Evelyn Matthei'nin oyları ise yüzde 20 civarında görünüyor.

Şili’deki birinci turda hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması durumunda seçmenler, ikinci tur için 14 Aralık’ta yeniden sandık başına gidecek.

Seçim kampanyası, suç oranlarındaki artış ve toplumdaki güvensizlik algısı üzerine şekillendi.

Buna karşın resmi verilere göre Şili, yılın ilk yarısında 100 bin kişi başına 2,5 cinayet oranıyla hala Güney Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Şili
