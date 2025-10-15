HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Silivri’de otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silivri’de otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Değirmenköy mevkii Kınalı istikametinde meydana geldi. Yolda seyreden otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önündeki 34 ZP 0098 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürüsü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı.

Silivri’de otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı 1

YARALI İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik tek şeride düşürüldü. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Silivri’de otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı 2

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurusıkı tabancayla havaya ateş açan şahıslar yakalandıKurusıkı tabancayla havaya ateş açan şahıslar yakalandı
Binanın koridorunda yangın çıktı: sokağa döküldülerBinanın koridorunda yangın çıktı: sokağa döküldüler

Anahtar Kelimeler:
Silivri kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.