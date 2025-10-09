HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Silopi’de 32 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 32 milyon TL olan çok sayıda gümrük kaçağı ayakkabı, kıyafet ve kamp malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi’de 32 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Irak’tan gümrük kaçağı ürün getirerek sosyal medya üzerinden satış yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Silopi ilçesinde belirlenen iki ayrı adreste yapılan aramalarda, farklı markalara ait binlerce ürün ele geçirildi.

TOPLAM DEĞERİ YAKLAŞIK 32 MİLYON TL OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN

2 farklı depolarda yapılan aramalarda, 5 bin 176 çift farklı markalarda ayakkabı, 950 adet farklı markalarda mont, 620 adet farklı marklarda eşofman takımı, 700 adet markalarda pantolon, 175 adet farklı markalarda eşofman altı, 110 adet farklı markalarda yelek, 75 adet sırt ve kol çantası ve 45 adet kamp çadırı ele geçirildi.

Silopi’de 32 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi 1

Toplam değeri yaklaşık 32 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. operasyonunda 20 kişi tutuklandıİstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. operasyonunda 20 kişi tutuklandı
Fidan: "Tüm dünya, İsrail’in dayatmasına karşı teyakkuzda"Fidan: "Tüm dünya, İsrail’in dayatmasına karşı teyakkuzda"

Anahtar Kelimeler:
Şırnak Silopi kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.