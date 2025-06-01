Silopi’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana geldi. Virajda F.T.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü F.T. ile yanındaki N.A. (17), D.A. (20) ve H.B. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır