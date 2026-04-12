Simav beşik gibi! 127 artçı deprem

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen 16 saat içinde 127’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı depremlerin büyüklüklerinin 0.8 ile 3.7 arasında değiştiği bildirildi.
12.04.2026 11:29
Dün Simav’da saat 17.31’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki ana depremin ardından, saat 17.37 ve 17.42’de 3.6, saat 19.11’de ise 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.
Deprem ve artçı sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedildi.
