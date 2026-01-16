HABER

Simav’da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde otomobil ile öğrenci servisi minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Simav-Gediz Karayolu Kalkan Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görevine gitmek üzere özel otomobiliyle yola çıkan 3 çocuk annesi hemşire Ayten Çıbuk (44), karşı yönden gelen öğrenci servisi minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ayten Çıbuk olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 7 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı. Öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci ile refakatçi ve sürücünün kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.

Yaralılar Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, küçük çocuk Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA

