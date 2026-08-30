HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sincan’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 1 kişi ağır yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sincan’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Hacı Bayram Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, çarpışmanın ardından bir diğer otomobil ise motosiklete çarpan aracın arka kısmına çarptı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, motosiklet sürücüne kalp masajı uygulandı.

Motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni dönem yarın 3 ilde başlıyorYeni dönem yarın 3 ilde başlıyor
Batman'da kan donduran cinayet! Annenin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, oğlu teslim olduBatman'da kan donduran cinayet! Annenin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, oğlu teslim oldu

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.