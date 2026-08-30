Sincan’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Hacı Bayram Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, çarpışmanın ardından bir diğer otomobil ise motosiklete çarpan aracın arka kısmına çarptı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, motosiklet sürücüne kalp masajı uygulandı.

Motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır