Sındırgı'da depremden etkilenen üreticilere geçici hayvan barınma çadırı desteği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar, bazı vatandaşların ev ve hayvan damlarında hasara yol açtı. Hasar gören hayvan damlarına yönelik destek çalışmaları ise devam ediyor.

Sındırgı'da depremden etkilenen üreticilere geçici hayvan barınma çadırı desteği

AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvan damı zarar gören üreticilere geçici çadır desteği sağlanıyor. Bu kapsamda Eğridere, Emendere, Gölcük, Kertil, Kınık, Ormaniçi, Sinandede, Şahinkaya ve Yaylacık mahallelerinde yaşayan 29 üreticiye çadır verildi.

Yetkililer, başvurular ve saha incelemeleri tamamlanan hak sahiplerine desteğin kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, üreticilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktardı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

