Sındırgı’da deprem esnafı olumsuz etkiledi

Sındırgı esnafı, depremlerin tüm ilçeyi derinden etkilediğini dile getirdi. İlçe esnafından Mehmet Aydoğdu, "İlk depremde küçük bir hasarımız vardı ama kendi imkânlarımızla, tüm esnaf arkadaşlarla beraber kendi yaramızı saracaktık. Ancak geçen gün olan bu deprem tüm Sındırgı’yı, tüm esnafı, tüm halkımızı çok derinden yaraladı" dedi.

Esnaf Erdal Sıtkı ise, "Bu sefer çok korktuk, çıkamadık. Binalar çatladı, patladı. Evlerde yatamıyoruz, işe gidemiyoruz, psikolojimiz çok bozuldu" diye konuştu. Sıtkı, fırsatçılar nedeniyle kira fiyatlarının da yükseldiğini anlattı.



Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, "Ülke olarak yine çok büyük bir deprem yaşadık. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Geçtiğimiz yılki depremde 27 esnafımız mağdur olmuştu, iş yerlerini boşaltmak zorunda kalmışlardı. AFAD, Kaymakamlık ve Valiliğimizin destekleriyle o dönemde prefabrik iş yeri çarşısı oluşturulmuş, mağduriyetler bir nebze giderilmişti. Ancak bu kez yaşadığımız deprem hem şiddet hem de yıkım açısından çok daha büyük. Depremin ilk anından itibaren sahadayız, zarar gören her işyerini tek tek ziyaret ediyoruz. Bir önceki depremde gördüğümüz manzarayla bugünkü tablo arasında çok büyük fark var. Gerçekten çok daha ağır bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Güner, devletin bugüne kadar hep yanlarında olduğunu, bundan sonra da olacağına inandıklarını kaydetti.

Depremin ardından ilçede AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. 32 bin bağımsız bölümden 607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğu tespit edildi. Yıkımı tamamlanan binaların enkaz kaldırma işlemleri devam ederken, Cumhuriyet Meydanı çevresinde ve ana caddelerde onlarca iş yeri boşaltıldı.

10 Ağustos sonrasında mağdur olan esnaf için hızlı adımlar atılmış, AFAD tarafından konteyner dükkanlar kurulmuş ve Sındırgı Belediyesi tarafından da Akpınar Yaşam Merkezi dükkanlarını boşaltmak zorunda kalan esnafa tahsis edilmişti.

