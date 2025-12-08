Sındırgı’da deprem sonrası yıkımlar yeniden başladı

Sındırgı ilçe merkezinde Balıkesir Caddesi ile Camicedite Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta bulunan 4, 5 ve 7 katlı binalarda yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkımların ardından bölgede hafriyatın kaldırılması devam ediyor. Kırsal mahallelerde de ağır hasarlı yapılar için çalışmalar kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığı ilçede, emniyet güçleri de güvenlik tedbirlerini artırdı.

27 Ekim’deki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 623 konut, 30 ahır ve 125 iş yerinin ağır hasarlı ya da acil yıkılması gereken yapı olarak kayıtlara geçtiği bildirilmişti.

Yıkımların sürdüğü alanlarda vatandaşlar da çalışmaları merakla takip ederken, bazıları süreci güvenlik şeritlerinin arkasından dikkatle izledi. Yetkililer, ilçe genelindeki yıkım ve temizlik çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin yoğun çaba harcadığını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır