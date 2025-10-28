Sındırgı’da depremin ardından halk geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi

Deprem sonrası evlerine girmeye çekinen vatandaşlar, çimenlik alanlara ve parkların uygun noktalarına kurdukları çadırlarda kalmayı tercih etti. Arabası olan bazı kişiler ise pazar yerlerine ve açık otoparklara çekilerek araçlarında sabahladı.

Gece boyunca soğuk hava ve yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde birbirlerine sıcak içecek ve yiyecek ikram ederek dayanışma örneği sergiledi.

Geceyi korku ve soğukla savaşarak geçiren insanlar bu depremin diğer depremlere göre daha uzun sürdüğünü belirtirken. Kimileri mahallenin kahvehanesinde sabahladıklarını anlattı, kimileri ise 92 yaşında alzheimer annesinin olduğunu ve onunla arabada kalmak zorunda kaldığını iletti, "Annem hasta, üşüyorum diyor bir şey yapamıyorum" ifadelerinde bulunan yaşlı kadın duygusal anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde Sındırgı’ya gelen yetkililer, hasar tespit ve yardım çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri vatandaşlara hasarlı evlere girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

