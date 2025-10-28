HABER

Sındırgı’da depremin ardından halk geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi sokakta geçirdi. İlçede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çadır kuran, araçlarında sabahlayan ve açık alanlarda bekleyen vatandaşlar, endişe dolu bir geceyi geride bıraktı.

Deprem sonrası evlerine girmeye çekinen vatandaşlar, çimenlik alanlara ve parkların uygun noktalarına kurdukları çadırlarda kalmayı tercih etti. Arabası olan bazı kişiler ise pazar yerlerine ve açık otoparklara çekilerek araçlarında sabahladı.

Sındırgı’da depremin ardından halk geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi 1

Gece boyunca soğuk hava ve yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde birbirlerine sıcak içecek ve yiyecek ikram ederek dayanışma örneği sergiledi.

Sındırgı’da depremin ardından halk geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi 2

Geceyi korku ve soğukla savaşarak geçiren insanlar bu depremin diğer depremlere göre daha uzun sürdüğünü belirtirken. Kimileri mahallenin kahvehanesinde sabahladıklarını anlattı, kimileri ise 92 yaşında alzheimer annesinin olduğunu ve onunla arabada kalmak zorunda kaldığını iletti, "Annem hasta, üşüyorum diyor bir şey yapamıyorum" ifadelerinde bulunan yaşlı kadın duygusal anlar yaşattı.
Sabah saatlerinde Sındırgı’ya gelen yetkililer, hasar tespit ve yardım çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri vatandaşlara hasarlı evlere girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Sındırgı’da depremin ardından halk geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi 3

Sındırgı’da depremin ardından halk geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi 4

Sındırgı’da depremin ardından halk geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi 5

Kaynak: İHA

deprem Balıkesir Sındırgı
