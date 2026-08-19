Sındırgı’daki yangına 6 uçak, 6 helikopter ve 45 arazöz ile yoğun müdahale

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personelin katıldığı bildirildi.

Havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülen müdahalede, alevlerin kontrol altına alınarak daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu belirtirken, vatandaşlardan da yangın riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.

Kaynak: İHA