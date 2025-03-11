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Sinem'i 7 yerinden bıçaklamıştı! Yüzünde kalıcı iz kaldı... Mahkemeden çıkan karar akıllara durgunluk getirdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.03.2025 12:14
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Ankara'da eski eşi Sinem T.'yi (33) iki çocuğunun gözü önünde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Sinan Özçelik’e (41) 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda Sinem T.'nin çocuklarına ilgisiz davranması ve sanığa hakaret etmesi nedeniyle cezada haksız tahrik indirimi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek de takdir indirimi uygulandığı belirtildi.

Sinem'i 7 yerinden bıçaklamıştı! Yüzünde kalıcı iz kaldı... Mahkemeden çıkan karar akıllara durgunluk getirdi

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, 24 Ekim 2023'te 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için parkta buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem T., hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

TAHLİYE EDİLDİ, TEKRAR TUTUKLANDI

Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. 3'üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.Savc9 Ocak’ta görülen karar duruşmasında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 15 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü.

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YÜZÜNDE SABİT İZ KALDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Sinem T. ve Sinan Özçelik’in 2010 yılında evlendikleri, 2023 yılında boşandıkları, çocukların velayetinin Sinem T.’ye verildiği ve bu süreçte taraflar arasında husumet oluştuğu belirtildi. Bu husumete bağlı olarak tarafların birbirlerine hakaret ve tehditte bulundukları, bu nedenle farklı mahkemelerce cezalandırıldıkları ifade edildi.

Kararda, Sinem T.'nin eve erkek arkadaşını aldığı, kızı T.Ö.'nün psikolojik olarak olumsuz etkilendiği, tarafların olay yerinde tartışmaya başladığı, Sinem T’nin, Sinan Özçelik’e hakaret ettiği, Özçelik’in de karşılık verdiğine dikkat çekildi.

Tartışmanın ardından Sinan Özçelik’in aracından aldığı bıçakla Sinem T.’yi yüz, kafa ve karın bölgesinden yaraladığı, Sinem T.’nin kendisini koruma refleksiyle hareket ettiğinden ellerinde ve kollarında kesikler oluştuğu kaydedildi. Adli tıp raporuna göre, Sinem T.’nin yüzünde sabit iz kaldığı, kemik kırığı yaşadığı ve yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtildi.

Sinan Özçelik’in bıçağı öldürmeye elverişli bir şekilde kullandığı, Sinem T.'nin ölümüne sebebiyet verebilecek bölgelere birden fazla kez bıçakla darbesi indirdiği ve mağdur yere düşünce olay yerinden uzaklaştığı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edildi.

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SANIĞIN 'GELECEĞİ' DÜŞÜNÜLEREK TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

Ancak mahkeme, Sinem T.'nin çocuklarıyla ilgili tutumları ve sanığa hakaret etmesini haksız tahrik unsuru saydı. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de düşünerek ayrıca takdir indirimi de uyguladı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü.

(DHA)

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