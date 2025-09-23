HABER

Sinemaseverler bayram edecek! Biletler 80 TL'ye düşüyor

Sinema tutkunları için sevindirici haber! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Sinema Festivali kapsamında, 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde sinema biletleri sadece 80 TL olacak. Festival, 80 şehirde yaklaşık 1500 salonda geçerli olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in duyurduğu Sinema Festivali, 27 ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde sinemaseverlere büyük bir fırsat sunuyor. İki gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki 80 şehirde, 250 farklı lokasyonda bulunan yaklaşık 1500 sinema salonunda tüm filmler sadece 80 TL'ye izlenebilecek.

Bakanlık yetkilileri, festivalin amacının sinema salonlarına olan ilgiyi artırmak, farklı yaş gruplarından izleyicileri yeniden beyaz perdeyle buluşturmak olduğunu belirtiyor. Hem yerli hem de yabancı yapımlar, seans ayrımı olmaksızın indirimli fiyatlarla izlenebilecek.

HANGİ SALONLAR OLDUĞU AÇIKLANACAK

Festivalin hangi sinema salonlarında geçerli olacağı merak konusu. Henüz tüm katılımcı salonların listesi açıklanmamış olsa da, önümüzdeki günlerde bu bilginin de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Sinemaseverlerin, festival tarihlerinden önce kendi şehirlerindeki sinemaların kampanyaya katılıp katılmadığını kontrol etmeleri öneriliyor.

Sinema sektörünün önde gelen isimleri de bu festivalin sektöre büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde olan sinema salonları için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Festivalin, sinema kültürünün yaygınlaşmasına ve daha fazla insanın sinema deneyimi yaşayabilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

