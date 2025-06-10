Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyen 8 Madleen aktivistinin isimleri açıklandı! Aralarında Yasemin Acar ve Şuayb Ordu da var

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki 12 aktivistten 8’inin gözaltında olduğu, 4’ünün sınır dışı edildiği duyuruldu.

ŞUAYB ORDU VE YASEMİN ACAR KABUL ETMEDİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu, sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivist ile sınır dışı edilen 4 kişinin isimlerini açıkladı. Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyenler arasında Şuayb Ordu, Yasemin Acar, Mark van Rennes, Pascal Maurieras, Reva Viard, Rima Hassan, Thiago Avila ve Yanis Mhamdi’nin olduğu bildirildi.



Açıklamada, Baptiste Andre, Greta Thunberg, Sergio Toribio ve Omar Faiad’in ise sınır dışı edildiği belirtildi.

GRETA İSVEÇ'E DÖNEM ÜZERE UÇAĞA BİNMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından sabaha karşı yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki insani yardım gönüllülerinin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiği, gönüllülerin havalimanında vatandaşı olduğu ülkelerinin konsolosları ile görüştüğü belirtilmişti.



Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için mahkeme çıkarılacağı aktarılmıştı. Saatler sonra yapılan farklı bir açıklamada ise ünlü aktivist 22 yaşındaki Greta Thunberg'in İsveç'e gitmek üzere Fransa'ya giden uçağa bindiği ifade edilmişti.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İsrail güçleri, pazartesi sabahı erken saatlerde Gazze'ye giden Madleen gemisinin kontrolünü ele geçirmiş, gemide bulunan 2'si Türk 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı. Gemi ise Aşdod limanına çekilmişti.