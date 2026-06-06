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Sınır güvenliğine 391 yeni nesil dron takviyesi

Göç İdaresi Başkanlığı, sınır güvenliğini güçlendirmek amacıyla 391 yeni nesil dronu güvenlik birimlerine teslim etti.

Sınır güvenliğine 391 yeni nesil dron takviyesi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü, hudut güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak ve yasa dışı geçişleri her türlü coğrafyada engellemek amacıyla 391 yeni nesil dron sistemini güvenlik birimlerine teslim etti.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü, hudut güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak ve yasa dışı geçişleri her türlü coğrafyada engellemek amacıyla yürüttüğü teknolojik modernizasyon hamlesi kapsamında toplam 391 adet yeni nesil dron sistemini güvenlik birimlerine teslim etti. Ülkenin dört bir yanındaki sınır birliklerinin kullanımına sunulan bu hava araçları, gözetleme ve alan kontrolü kapasitesini en üst seviyeye taşıdı" denildi.

Sınır güvenliğine 391 yeni nesil dron takviyesi 1

'2 YILLIK TESLİMAT TAMAMLANDI'

Teslimatın planlandığı şekilde tamamlandığı belirtilerek, "Sınır güvenliğini teknolojik imkanlarla destekleme ve hudut yönetimini daha etkin kılma hedefiyle yürütülen tedarik sürecinde teslimatlar planlandığı şekilde gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin sahadaki çok yönlü ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yüksek teknolojili hava araçlarının 153'ü 2025 yılında, 238'i ise 2026 yılında envantere dahil edilerek farklı bölgelerdeki hudut birliklerinde aktif göreve başladı. Katlanabilir ve kompakt bir tasarımla geliştirilen hava araçları, gece ve gündüz şartlarında net tespit imkanı sağlayan yüksek çözünürlüklü termal kameralarla donatıldı. Farklı görev konseptlerine uygun donanımlarla entegre çalışabilen sistemler, 15 ile 40 kilometre mesafeden merkeze kesintisiz ve anlık görüntü aktarımı yapabiliyor. Maksimum 7 bin metre görev irtifasına çıkabilen ve saniyede 25 metre uçuş hızına ulaşabilen dronlar, tek batarya ile uçuş koşullarına bağlı olarak 41 ile 59 dakika arasında havada kalarak hem açık düzlüklerin hem de engebeli alanların hızla taranmasına olanak tanıyor" ifadelerine yer verildi.

Sınır güvenliğine 391 yeni nesil dron takviyesi 2

Açıklamada ayrıca, "Sınır boylarındaki değişken topoğrafya ve hava koşulları dikkate alınarak tedarik edilen sistemler, uluslararası standartlarda su ve toza karşı dayanıklılık özelliklerini taşıyor. Saniyede 12 metreye ulaşan şiddetli rüzgarlara karşı direnebilen araçlar, eksi 20 ile artı 50 derece arasındaki ekstrem hava sıcaklıklarında performans kaybı yaşamadan görev icra edebiliyor. Bu yüksek operasyonel esneklik, hudut birliklerinin ister düz ve açık arazilerde isterse çetin dağlık bölgelerde yürüttüğü 24 saat kesintisiz gözetleme faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri haline geldi" denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dron güvenlik sınır
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