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Sınırda karne sevinci bisiklet hediyesiyle taçlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 7 ilkokul öğrencisine, hayırseverler tarafından bisiklet hediye edildi. Yüksekova'da faaliyet gösteren ve eğitime verdikleri önemle bilinen hayırsever iş insanları, Dağlıca köyünde eğitim gören minikleri unutmadı. Öğrencilerin karne sevincini ikiye katlamak ve onları gelecek eğitim dönemleri için motive etmek amacıyla temin edilen 7 adet bisiklet, köy okuluna ulaştırıldı.

Sınırda karne sevinci bisiklet hediyesiyle taçlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 7 ilkokul öğrencisine, hayırseverler tarafından bisiklet hediye edildi.
Yüksekova ilçesine bağlı, merkeze uzaklığı ve coğrafi yapısıyla bilinen İran sınır hattındaki Dağlıca Köyü İlkokulunda, eğitim-öğretim yılının son gününde oldukça anlamlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Yıl boyunca büyük bir azimle derslerine çalışan ve karne almaya hak kazanan 7 ilkokul öğrencisi, aldıkları başarı belgelerinin yanı sıra hayatları boyunca unutamayacakları bir sürprizle karşılaştı.

Sınırda karne sevinci bisiklet hediyesiyle taçlandı 1

HAYIRSEVERLERDEN EĞİTİME ANLAMLI DESTEK

Yüksekova'da faaliyet gösteren ve eğitime verdikleri önemle bilinen hayırsever iş insanları, Dağlıca köyünde eğitim gören minikleri unutmadı. Öğrencilerin karne sevincini ikiye katlamak ve onları gelecek eğitim dönemleri için motive etmek amacıyla temin edilen 7 adet bisiklet, köy okuluna ulaştırıldı.

Bisikletlerin teslimatı için Dağlıca Köyü İlkokulunda özel bir karne ve hediye dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İskender Akdoğan, İlçe Milli Eğitim AR-GE proje ekibi, okul öğretmenleri, öğrenciler ve köy sakinleri katıldı. Şube Müdürü İskender Akdoğan ve AR-GE ekibi, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini tek tek takdim etti. Karne dağıtımının ardından okul bahçesinde bekleyen asıl sürprize geçildi. Hayırseverlerin hediyesi olan rengârenk bisikletler, protokol üyeleri tarafından çocuklara teslim edildi.

Sınırda karne sevinci bisiklet hediyesiyle taçlandı 2

"ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM EN BÜYÜK UMUDUMUZ"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, eğitime yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapıldığını ifade ederek, "Bugün burada, Dağlıca'da sadece karne dağıtmadık; çocuklarımızın geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacak bir köprü kurduk. Coğrafyanın tüm zorluklarına göğüs gererek eğitimlerini başarıyla sürdüren bu 7 evladımızın gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessüm, bizim geleceğe dair en büyük umudumuzdur. Bu anlamlı projenin hayata geçmesini sağlayan, yüreği eğitim aşkıyla çarpan Yüksekovalı hayırseverlerimize eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

PEDALLAR GELECEĞE DÖNECEK

Bisikletlerine kavuşur kavuşmaz okul bahçesinde ilk sürüşlerini gerçekleştiren minik öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. İlk defa kendilerine ait bir bisikleti olan bazı öğrencilerin sevinç çığlıkları köyde adeta bayram havası estirdi. Köy halkı ve veliler de bu anlamlı destekten ötürü hem Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hem de hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karne Hakkari bisiklet
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