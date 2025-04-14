HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sinop'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar 23 arı kovanına zarar verdi.

Sinop'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Hacı köyünde arıcılık yapan Salih Yıldız, sabah saatlerinde arılarını kontrol etmek için geldiği bahçesinde kovanlarının parçalandığını gördü.

Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Yıldız, ayıların ayak izlerine rastladı.

Yıldız, AA muhabirine, ayıların 60 kovandan 23'üne zarar verdiğini söyledi.

Bazı kovanların orman içlerine kadar götürüldüğünü tespit ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Tahminimize göre üç ayı saldırmış. Orman içinde üç kovanımız var. Yine ormanda 100'e yakın petek var. Zararımız büyük." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladıAltı bileşenli karma aşı uygulaması başladı
Antalya'da karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildiAntalya'da karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Anahtar Kelimeler:
Sinop ayı arı kovanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pazar günü maç bile yönetmiş... Süper Lig hakemi çevirmede yasaklı madde ile yakalandı!

Pazar günü maç bile yönetmiş... Süper Lig hakemi çevirmede yasaklı madde ile yakalandı!

Son dakika | Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un talebi reddedildi! Tutukluluğa itiraz edilmişti

Son dakika | Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un talebi reddedildi! Tutukluluğa itiraz edilmişti

1 milyondan fazla mağduru var! 2 sigorta şirketi kapatıldı: Mağdurlar ne yapacak?

1 milyondan fazla mağduru var! 2 sigorta şirketi kapatıldı: Mağdurlar ne yapacak?

Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı!

Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı!

Sosyal medya sapık buz patencisini konuşuyor: İğrenç yazışmaları ifşa oldu

Sosyal medya sapık buz patencisini konuşuyor: İğrenç yazışmaları ifşa oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.