Sinop'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Hacı köyünde arıcılık yapan Salih Yıldız, sabah saatlerinde arılarını kontrol etmek için geldiği bahçesinde kovanlarının parçalandığını gördü.

Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Yıldız, ayıların ayak izlerine rastladı.

Yıldız, AA muhabirine, ayıların 60 kovandan 23'üne zarar verdiğini söyledi.

Bazı kovanların orman içlerine kadar götürüldüğünü tespit ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Tahminimize göre üç ayı saldırmış. Orman içinde üç kovanımız var. Yine ormanda 100'e yakın petek var. Zararımız büyük." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır