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Sinop’ta deniz suyu aniden soğudu! Balıklar kıyıya vurdu

Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu. Durumu fark eden bazı vatandaşlar uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı.

Sinop’ta deniz suyu aniden soğudu! Balıklar kıyıya vurdu

"Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü.

İSKELEYE AKIN ETTİLER

Vatandaşlarca kolayca tutulan balıkların bir kısmı kentteki tezgahlarda satışa sunuldu. Kent iskelesinde oltayla somon balığı tutan Savaş Gör, AA muhabirine, deniz soğuğunun balık bolluğunu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Sinop’ta deniz suyu aniden soğudu! Balıklar kıyıya vurdu 1

Balıkları görenlerin iskeleye akın ettiğini vurgulayan Gör, “Deniz soğuğu dediğimiz olayın gerçekleşmesiyle balıklar kıyıya kadar geldi. Gören herkes iskeleye koştu. Herkes bayağı bir balık tuttu. 60-70 tane somon tutunlar oldu. Biz de oltamızla tutabildiğimiz kadar balık tuttuk.” dedi.

Sinop’ta deniz suyu aniden soğudu! Balıklar kıyıya vurdu 2
Türkeli ilçesi sahilinde de kıyıya vuran hamsiler bölgedeki vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tekne ve ağlarla toplandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Sinop deniz
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