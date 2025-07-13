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Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri hayatını kaybetti

Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri hayatını kaybetti

Akliman bölgesi sahilinde denize giren 20 yaşındaki Polat Can Uçar ile arkadaşı 18 yaşındaki Samet K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, deniz polisi ve Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Samet K., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akıntıya kapılarak kaybolan Uçar ise yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop deniz boğulma
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