Sinop'ta dere ıslahı çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta sel riski azaltma çalışmaları sürüyor. AFAD ve DSİ ortak protokol ile dere ıslahı faaliyeti yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol çerçevesinde Dere Islahı Çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nden Sinop'a tahsis edilen toplam 111 iş makinesinden 9 tanesi burada kullanılıyor. DSİ 74. Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan bu çalışmalar, bazı ilçelerde devam ediyor.

Ayancık, Türkeli, Erfelek, Boyabat ve Durağan ilçelerinde dere ıslahı faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar aralıksız devam etmekte.

Yetkililer bu çalışmaları, sel ve taşkın risklerini azaltmak amacıyla yapıyor. Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak da hedefleniyor. Dere yataklarında kapsamlı temizlik ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

