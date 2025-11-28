HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sinop'ta intihar girişimi! Ekipler harekete geçti

Sinop'ta bir şahsın intihar edeceği yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Sinop'ta intihar girişimi! Ekipler harekete geçti

Olay, Meydankapı Mahallesi Alicanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinir krizi geçirdiği öne sürülen R.Y. intihar girişiminde bulunabileceğini düşünen apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde şahsın bıraktığı bir mektup buldu. Kapıyı çalan polis ekipleri içeriden yanıt alamayınca itfaiye ekiplerinin desteğiyle kapı açıldı. İçeri giren sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel öğrenciler polis üniforması ile denetim yaptıÖzel öğrenciler polis üniforması ile denetim yaptı
Özel öğrenciler polis üniforması ile denetim yaptıÖzel öğrenciler polis üniforması ile denetim yaptı

Anahtar Kelimeler:
İntihar Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.