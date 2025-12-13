Sinop'ta jandarma özel misafirlerini ağırladı

Sinop Özel Eğitim Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin güvenlik kuvvetlerini yakından tanıma fırsatı buldukları ziyarette, Jandarma Komutanlığı'nın görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgiler aldı. Jandarma personelleri, öğrencilere jandarma birimlerinin günlük faaliyetleri, ekipmanları ve araçları konusunda bilgi vererek, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Ziyaret sırasında öğrenciler, jandarma araçlarına binme şansı da elde etti. Okul öğretmenleri, bu tür etkinliklerin özel öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek kendilerini ağırlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır