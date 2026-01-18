HABER

Sinop’ta kara yolunda ağaç devrildi

Sinop’un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda ağaç devrildi.

Kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı. O esnada otomobili ile yoldan geçen bir sürücü, ağacın devrileceğini anlayıp aracını durdurdu. Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşlar, devrilen ağacı yoldan kaldırarak ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba gösterdi. Ağacın üzerine düşeceğini son anda fark ettiklerini belirten Adem Ünal, "Yaklaşık 10 saniye arayla üzerimize gelecekti. Fark ettiğimiz an hemen durduk. Arkamızdan gelen araçlar da durdu. Hep birlikte odun motoru ile ağacı bölerek yoldan kaldırmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yol, yapılan müdahalenin ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Sinop'ta kara yolunda ağaç devrildi 3

