Sinop’ta lüks yat su alarak yan yattı: 6 mürettebat kurtarıldı

Sinop’ta iskelede demirli bulunan yabancı bayraklı lüks yat, su alarak yan yattı. Yatta bulunan 6 mürettebat, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Sinop İskelesi’nin arka kısmında bağlı bulunan ve yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen yabancı bayraklı lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa süre içerisinde iskele kenarında yan yatan yatı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay esnasında yatın içerisinde bulunan 6 mürettebat, durumun fark edilmesiyle birlikte hızla tahliye edildi. Karaya çıkarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Su alan lüks yatın kurtarılması için limanda çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

