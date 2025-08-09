Sinop’ta orman yangını: Köy tahliye edildi

Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Köklen köyünde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Köklen köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Dumanları gören köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangınla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Durağan ilçesi Köklen köyü mevkiinde, günü saat 14.30 sıralarında bir orman yangını meydana gelmiştir.Yangın bölgesine; Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma komutanlığı ekiplerimiz sevk edilmiştir. An itibarıyla arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı yangına aktif olarak müdahale etmektedir.

Ayrıca, 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edilmiştir. Yangın nedeniyle Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

