Sinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde yola dökülen madde madde nedeniyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, sabah saatlerinde Boyabat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yere dökülen kaygan madde nedeniyle seyir halindeki 3 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alarak yolu bir süre trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Sinop
